В Петербурге два человека пытались провезти оружие на матч Аргентины с Нигерией

У двоих автолюбителей изъяли оружие перед матчем Нигерия – Аргентина в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», 26 июня, около семи вечера, при въезде на стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове полиция проверяла автобус с болельщиками. В бардачке транспортного средства нашли пневматический пистолет, принадлежавший 50-летнему водителю. Мужчина пояснил, что перед отъездом на матч якобы забыл убрать оружие из автобуса.

Через полтора часа на въезде на стадион полицейские изъяли у другого водителя травматический пистолет с патронами и двумя магазинами. Оружие нашлось в бардачке «Мерседеса». 60-летний хозяин иномарки также объяснил наличие запрещёнки в своей машине забывчивостью.

В отношении обоих водителей составлены административные протоколы.

Напомним, на время чемпионата мира в России действует указ президента об особых мерах безопасности, который запрещает оборот гражданского и служебного оружия за исключением его хранения и изъятия. Ограничения действуют до 25 июля. Под оборотом понимается не только продажа, но и ношение, перевозка, транспортирование, использование. Это значит, что от своих хобби придется отказаться охотникам, коллекционерам и спортивным стрелкам. Да и частные охранные организации при буквальном прочтении указа обязаны запереть оружие в сейфах и не выдавать ни одного ствола охранникам для несения службы.