Марадона объяснил своё состояние в Петербурге болью в шее

Экс-нападающий и экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона 27 июня заявил, что ему не потребовалась госпитализация после матча Нигерия – Аргентина, который состоялся накануне в Петербурге. Он объяснил, что причиной проблем со здоровьем стали боли в шее.

В своем аккаунте в Facebook Марадона написал, что во время первого тайма у него разболелась шея. Врач рекомендовал ему покинуть игру и отправиться в отель, но его советы легендарный футболист проигнорировал.

«Я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог уйти?» — написал он и поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщила в Twitter глава латиноамериканского телевизионного канала Telesur Патриция Виллегас, в ночь на 27 июня Диего Марадона уже вылетел в Москву.

27 de Junio de 2018. 1:08 am Rusia. Diego Maradona a punto de tomar vuelo para Moscú. pic.twitter.com/KeXMtkP54h — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

Напомним, что Марадоне стало плохо прямо на трибунах после матча, в котором сборная Аргентины с невероятным трудом вырвала победу у Нигерии. Журналист Даниэль Аркуччи, писавший биографию легендарного футболиста, в Twitter написал, что причиной стали проблемы с давлением, которое стабилизировали медики петербургской скорой.

Во время матча Марадона крайне бурно реагировал на происходящее, а победный гол соотечественников отметил криком и вздернутыми вверх двумя средними пальцами кистей. Очевидцы утверждают, что экс-футболист находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения. «Фонтанка» наблюдала за эмоциями лучшего футболиста XX века.

Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.