Дания попытается задержать строительство газопровода «Северный поток — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна планирует задержать строительство газопровода «Северный поток — 2».

В парламент страны были внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето на реализацию данного проекта или же задержать его, сообщает 27 июня RT со ссылкой на РИА Новости

«Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока — 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, а сама Дания это решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — указал Расмуссен.

По его мнению, данный вопрос стоит вынести на обсуждение на общеевропейский уровень с целью серьёзно и взвешенно всё проанализировать.

«Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьёзно», — добавил он.

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель его страны — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость ЕС от России. Этот магистральный трубопровод способен перекачивать в ФРГ по дну Балтийского моря 55 млрд кубометров газа в год.