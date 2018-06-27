ЕСПЧ обязал Россию выплатить 13 задержанным без протокола 24,6 тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил дела 13 россиян, которые были задержаны правоохранительными органами без составления протокола, и обязал Россию выплатить им компенсации, общей суммой в 24,6 тысячи евро.

Как 26 июня пишет РБК со ссылкой на решение суда, в ЕСПЧ сочли, что были нарушены права россиян на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, им был нанесен моральный ущерб.

Наиболее крупную компенсацию суд назначил Андрею Форталнову из Петербурга, которого незаконно удерживали в полиции восемь часов. Россия должна выплатить ему 4 тысячи евро, из которых 3 тысячи — судебные издержки.

Также 3 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб ЕСПЧ присудил Сергею Масюкову из Омской области, которого задержали 23 сентября 2004 года, но официально оформили только спустя 72 часа.