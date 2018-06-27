Мужчина в военной форме на конференции ОБСЕ заявил, что привозил взрывчатку для Сенцова
Неизвестный мужчина в военной форме в ходе конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине заявил, что в 2014 году лично привез в Крым некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме. Об этом 27 июня сообщает издание Strana.ua.
«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных», — сказал он. Как отмечает издание, исходя из контекста речи неизвестного, можно сделать вывод, что речь идет о взрывчатке.
Мужчина заявил, что решился обнародовать информацию для того, чтобы украинские спецслужбы нашли тех, кто ее «слил» и «подставил» Сенцова и добавил, что режиссер «не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».
Strana.ua отмечает, что у мужчины есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в антитеррористической операции в Донбассе.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.