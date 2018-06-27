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Общество
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27.06.2018 08:21

Мужчина в военной форме на конференции ОБСЕ заявил, что привозил взрывчатку для Сенцова

Неизвестный мужчина в военной форме в ходе конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине заявил, что в 2014 году лично привез в Крым некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме. Об этом 27 июня сообщает издание Strana.ua.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных», — сказал он. Как отмечает издание, исходя из контекста речи неизвестного, можно сделать вывод, что речь идет о взрывчатке.

Мужчина заявил, что решился обнародовать информацию для того, чтобы украинские спецслужбы нашли тех, кто ее «слил» и «подставил» Сенцова и добавил, что режиссер «не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».

Strana.ua отмечает, что у мужчины есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в антитеррористической операции в Донбассе.

 

Справка:

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Обращение с призывом освободить Сенцова опубликовал Американский ПЕН-клуб, под ним подписались, в числе прочих, писатели Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иэн Макьюэн, Джон Кутзее, Маргарет Этвуд и Герта Мюллер. Путин 7 июня, отвечая на вопросы во время прямой линии, заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Спустя несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили.


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В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
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Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
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