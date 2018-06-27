Мужчина в военной форме на конференции ОБСЕ заявил, что привозил взрывчатку для Сенцова

Неизвестный мужчина в военной форме в ходе конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине заявил, что в 2014 году лично привез в Крым некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме. Об этом 27 июня сообщает издание Strana.ua.

«Один из тех предметов перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных», — сказал он. Как отмечает издание, исходя из контекста речи неизвестного, можно сделать вывод, что речь идет о взрывчатке.

Мужчина заявил, что решился обнародовать информацию для того, чтобы украинские спецслужбы нашли тех, кто ее «слил» и «подставил» Сенцова и добавил, что режиссер «не выгоден своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам».

Strana.ua отмечает, что у мужчины есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в антитеррористической операции в Донбассе.