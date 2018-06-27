В Египте расследуют причастность Чечни к провалу сборной на ЧМ-2018

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта намерен провести проверку возможной связи между неудачным выступлением национальной команды на чемпионате мира 2018 года и ее размещением в Грозном. Об этом 27 июня сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеканал «Эль-Арабия».

Выступление сборной на мундиале признали унизительным, а ответственность за результат возложили на всех игроков и создали специальную комиссию. Египет интересует, почему команду разместили именно в столице Чечни, которая находится вдалеке от городов, принимающих матчи мундиаля.

В задачи комиссии также войдет исследование «несанкционированного использования имиджа» нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

Напомним, что СМИ сообщили, что форвард Мохамед Салах был недоволен тем, что во время его пребывания в Чечне его пытались использовать в политических целях. В частности, игроку «Ливерпуля» якобы не понравился торжественный ужин, на котором его посадили с главой Чечни и сфотографировали. Кроме того, его сделали почетным гражданином республики, что получило большую огласку в СМИ.