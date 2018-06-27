Марадоне стало лучше после помощи петербургской скорой

Экс-нападающему и экс-тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне стало лучше. О том, что его состояние стабилизировалось в твиттере сообщает журналист, писавший биографию легендарного футболиста, Даниэль Аркуччи.

"Мне сообщили, что Диего в порядке. Давление понизилось, они стабилизоровали его", – написал Аркуччи в своем аккаунте.

Para los que preguntan, me informan que Diego está bien. Le bajó la presión. Ya lo estabilizaron. — Daniel Arcucci (@daniarcucci) 26 июня 2018 г.

Бывшего форварда сборной Аргентины Диего Армандо Марадону госпитализировали в Петербурге после матча Нигерия – Аргентина. Перед тем, как легендарного нападающего забрала "Скорая помощь", ему стало плохо прямо на трибунах.

По ходу матча, завершившегося победой Аргентины со счетом 2:1, Марадона бурно реагировал на происходящее, а победный гол соотечественников отметил криком и вздернутыми вверх двумя средними пальцами кистей. По свидетельства очевидцев, экс-футболист находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.

Сборная Аргентины с неимоверным трудом пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками Аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.