Вырванная победа на лице Марадоны

Диего Марадона так переживал за игру сборной Аргентины, что угодил в больницу. «Фонтанка» показывает эмоции лучшего футболиста XX века.

Камеры выхватывали его лицо с первых минут матча, после первого гола, забитого нигерийцами, эмоции Марадоны стали мемом. Он смотрел в небо, скрестив на груди руки, устало закрывал глаза, опустившись в кресле, а после показывал противникам неприличные жесты. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины, а Марадона не смог самостоятельно покинуть «Санкт-Петербург Арену». Позже стало известно, что чемпион мира-1986 уехал с Крестовского острова не праздновать победу, а лечиться. По некоторым данным, он перебрал спиртного, по иной информации, сбой из-за переживаний дало сердце аргентинца.

Публикация от Pablo Cubano 🇨🇺 (@pablo_cubano_8_official) 26 Июн 2018 в 2:50 PDT

Игроки вырвали победу на последних минутах матча, с последнего места в группе вышли в плэй-офф, по очкам пропустив вперёд хорватов. В первых двух играх Месси не забил пенальти в ворота Исландии, игра закончилась со счётом 1:1, Хорватии и вовсе проиграла с крупным счетом, 0:3. Марадона с трибун следил за всеми играми.

Позже стало известно, что чемпион уехал со стадиона на скорой. По некоторым данным, он перебрал то ли спиртного, то ли еще чего, есть версия, что переживаний не выдержало сердце. Позже в Twitter Даниэль Аркучи, автор биографии Марадоны, написал, что состояние бывшего футболиста стабильно, проблемы были с давлением. «Diego esta bien (Диего в порядке – прим. ред.», – сообщил журналист.

Накануне старта чемпионата СМИ уже сообщали о госпитализации Марадоны. В колумбийском Кали медики лечили ему колено, о проблемах с сердцем и давлением тогда не сообщалось.

Диего Марадона начал карьеру в «Архентинос хуниорс», после первого выхода на поле в местном чемпионате его игру сразу оценила пресса. Уже через год, в возрасте 17 лет, он впервые играл за национальную сборную. В 1982 году он выступал на чемпионте мира, в том же году уехал играть в Европу, за каталонскую «Барселону». На мундиале 1986 года он получил кличку «Микеланджело от футбола» после матча с Англией, выиграть тогда ему помог удар рукой. По окончанию карьеры футболиста он вернулся в Аргентину. В ноябре 2008 года он стал главным тренером сборной. В настоящее время он президент брестского «Динамо». Ещё во времена спортивной карьеры у Марадоны были проблемы с наркотиками.