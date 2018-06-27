Марадону после победы Аргентины со стадиона забрала скорая

Бывшего форварда сборной Аргентины Диего Армандо Марадону госпитализировали в Петербурге после матча Нигерия – Аргентина, сообщают источники "Фонтанки". Перед тем, как легендарного нападающего забрала "Скорая помощь", ему стало плохо прямо на трибунах.

По ходу матча, завершившегося победой Аргентины со счетом 2:1, Марадона бурно реагировал на происходящее, а победный гол соотечественников отметил криком и вздернутыми вверх двумя средними пальцами кистей. В какую именно больницу увезли знаменитого футболиста по некоторым данным, с повышенным артериальным давлением, а по другим – в состоянии опьянения, пока неизвестно.

От стадиона также взлетел вертолет, рядом с которым находилась карета скорой помощи. Вертолет направился в сторону Зеленогорска. Ближайшая вертолетная площадка в этом направлении располагается у больницы №40 в Сестрорецке.

Сборная Аргентины с неимоверным трудом пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками Аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.