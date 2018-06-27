Вице-президент США Пенс сказал латиноамериканским мигрантам: Не приезжайте

Вице-президент США Майк Пенс призвал жителей стран Центральной Америки не рисковать своими жизнями и нелегально не приезжать в США.

"Если у вас нет условий, чтобы приехать легально, не приезжайте. Если вам говорят, что могут доставить ваших детей в США, не верьте им. Стройте свою жизнь на вашей родине", – заявил Пенс журналистам в Бразилиа, где он находится с визитом. Его заявления цитирует The Hill.

"Позвольте мне быть ясным: Соединенные Штаты являются самым гостеприимным домом для иммигрантов в истории человечества, – сказал Пенс журналистам. – Мы гордимся этим наследием, но мы также гордимся тем, что являемся нацией законов и нацией с признанными и уважаемыми международными границами».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал депортировать всех незаконных иммигрантов из страны без привлечения судей и судебных дел. Он назвал существующую систему "издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком".