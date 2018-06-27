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27.06.2018 00:05

Овощи в России дорожают быстрее европейских

 

Средняя стоимость овощей в России с начала года выросла на 14,4 процентов, а фруктов – почти на десять. Росстат сравнил потребительские цены с Европой.

По данным опубликованной 26 июня статистики, в странах ЕС в среднем стоимость овощей выросла на 2,7%, а фруктов — на 6,7%. В Бельгии, Ирландии, Италии, Финляндии и на Мальте цены вовсе упали. Самый большой скачок цен на овощи оказался в этот период в Венгрии — 26,7%.

Цены на хлеб и крупы, мясо, масла и жиры в России остались на уровне декабря прошлого года. Стоимость молочных продуктов выросла всего на 0,3 процента, рыбы — на 1,1. Сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты подорожали с начала года на 1,4% больше, чем в среднем по ЕС.

В мае Росстат наблюдал обратную тенденцию: по сравнению с апрелем потребительские цены на фрукты и овощи в странах ЕС выросли, а в России начали падать.

Ранее Росстат сообщал, что среди непродовольственных товаров с декабря прошлого года по конец мая заметнее всего выросли цены на бензин на 7,2%. А по сравнению с маем 2017 года цены на топливо увеличились на 11,3 процента.


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