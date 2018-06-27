Врач-рентгенолог проглядел пневмонию и получил штраф за смерть солдата

За смерть от заболевания легких солдата-срочника в областном Лемболово Выборгский гарнизонный военный суд приговорил рентгенолога в штрафу в 400 тысяч.

Об этом 26 июня сообщает военное следствие СК России. Как установил суд, в кабинет к майору медицинской службы Алану Абаеву в ноябре 2016 года пришёл солдат-срочник. Абаев сделал флюорографический снимок, посмотрел на результат, но патологий не увидел. Через два дня военнослужащий скончался от двухсторонней стафилококковой пневмонии. Абаев признал свою вину, суд назначил ему штраф в 400 тысяч рублей.