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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.06.2018 23:55

Марадону унесли с трибуны "Санкт-Петербург Арены"

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона не смог самостоятельно покинуть ложу после матча ЧМ-2018 Аргентина – Нигерия на "Санкт-Петербург Арене".

Видео, свидетельствующее о нехорошем состоянии легенды мирового футбола после напряженнейшей игры соотечественников, уже попало в Сеть.

 

 

Стоит отметить, что Диего Армандо очень переживал за соотечественников и активно жестикулировал в ответ на их удачи и неудачи. А победный гол соотечественников отметил уж совсем не принятой в обществе пальцевой фигурой, причем сразу обеих рук.

Сборная Аргентины с неимоверным трудом пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками Аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.


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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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