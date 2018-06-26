Исландия и Нигерия покидают мундиаль, Аргентина проходит дальше

Сборные Исландии и Нигерии покидают чемпионат мира по футболу в РФ.

Обе команды проиграли своим соперникам по группе"D" с одинаковым счетом 1:2. Исландцы уступили хорватам, которые заняли 1 место в группе с 9 очками, нигерийцы в Петербурге проиграли сборной Аргентины, которая чудом взобралась на второе место в группе.

Хорватия сыграет в 1/8 финала с Данией, ставшей второй в группе C. Игра состоится 1 июля в Нижнем Новгороде, начало – в 21.00 по московскому времени.

Сборная Аргентины в 1/8 финала сыграет с победителем группы C Францией. Встреча пройдет 30 июня в Казани, начало – в 17.00 по московскому времени.