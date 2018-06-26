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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.06.2018 23:44

Месси остается с нами

Марадона в вип-ложе, воспитанник петербургского футбола в старте сборной Нигерии и плачущие дети Африки. Отдел спорта «Фонтанки» сходил на последний матч группового этапа в Петербурге и увидел маленькое футбольное чудо.
Месси остается с нами
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Провал аргентинцев – одна из главных сенсаций турнира. Напомним, в 2014 году Аргентина проиграла в финале немцам – буквально за несколько минут до начала серии послематчевых пенальти. Многомесячная дискуссия, которая продолжалась всю нынешнюю весну, сводилась к одному простому вопросу: сможет ли выиграть Лионель Месси, один из двух лучших футболистов последнего десятилетия, главный титул на планете. Месси много и разнообразно ругают на родине: мол, за клуб выкладывается, золотые мячи получает, а в сборной ленится.

Сборная Аргентины начала с неожиданной ничьей с исландцами. Во второй игре команда Хорхе Сампаоли с треском и по делу проиграла Хорватии. До вылета в Петербург на третий матч с журналистами общался представитель федерации футбола Аргентины, а не главный тренер. На предматчевой пресс-конференции Сампаоли в комсомольском режиме пообещал выиграть оставшиеся 5 встреч.

Месси остается с нами

Разговоры о том, что в главной команде Аргентины решают, мягко скажем, не тренеры, а игроки, косвенно подтвердились: давно ходили слухи, что именно Месси а не Сампаоли определял стартовый состав на матчи и даже то, кого вызвать в сборную, а кого нет. Неоднократно отмечалось, что один из лучших страйкеров Серии А Маури Икарди не вызывается в сборную именно из-за Месси. Говорят, что Месси против вызова Икарди из-за морально-этических причин: Икарди увёл жену у одноклубника Макси Лопеса (выступал когда-то в ФК «Москва» у Леонида Слуцкого). 

Для петербуржцев интрига была понятна: выйдет ли в старте единственный воспитанник петербургского футбола на поле? Так вышло, что наш город на домашнем турнире представляет лишь выпускник Академии "Зенита" Брайан Идову, выступавший за пермский "Амкар". "Амкар" летом окончательно обанкротился и сейчас Идову на турнире – футболист без клуба, редкий случай для такого рода турниров. Идову в итоге вышел в старте под открытой крышей «Санкт-Петербург Арены» и получил порцию аплодисментов родственников и товарищей с трибун. Отдельно отметим очередное появление в запасе сборной Аргентины Кристиана Ансальди, экс-футболиста «Рубина» и «Зенита». 

Болельщики сборной Аргентины отдыхали в России красиво. После поражения от Хорватии в Нижнем Новгороде случились массовые стычки болельщиков, 24 аргентинцев лишили паспорта болельщика, а четверых вообще депортировали домой. В Петербурге в день игры был настоящий аргентинский рейв. Болельщики пели в караоке с балконов Невского проспекта, танцевали на Дворцовой площади и оккупировали Стрелку Васильевского острова. 

Нигерия тоже проиграла хорватам первый матч – 2:0, – но во второй встрече умудрилась с тем же счетом обыграть исландцев. Расклады были понятны: победа Нигерии выводили команду из Африки напрямую, вне зависимости от результата в параллельном матче Хорватия-Исландия. Аргентине тоже нужна была победа, но и ее могло не хватить.

Весной краснодарские любители футбола могли наблюдать товарищеский матч между Аргентиной и Нигерией на стадионе "Краснодар", тогда команда Месси вела 2:0, но проиграла в итоге 2:4. 

До начала матча в Приморском парке Победы было относительно спокойно: перед игрой Бразилия – Коста-Рико парк был откровенно жёлтый, во вторник же Сергей Мироныч скучал на постаменте. Когда я вошел на стадион за час до игры, стало понятно, почему: арена была заполнена задолго до стартового свистка. На трансляционных мониторах показывали, как слишком расслабленный Марадона отвешивал пятюни болельщикам, а болельщики уверенно перекрикивали песню AC/DC. Как пели гимн аргентинские болельщики – отдельная песня.

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Главная перемена в старте команды Сампаоли была понятна: вместо Максимилиано Месы в основном составе вышел Гонсало Игуаин. Сампаоли тоже изменился: вместо тотал-лука «чёрная футболка, чёрный пиджак, чёрные брюки» главный тренер сборной Месси вышел в спортивном костюме. 

Аргентина начала задорно, Месси получил по коленям уже на 7-й минуте. Я, к слову, лишь раз видел живую легенду современного футбола живьём на поле, но в основном – по телевизору. Действительно, бежит как Андрей Аршавин в лучшие годы. Действительно, каждое касание мяча паства встречает оргазмическим вздохом. Во время прохода Месси на 9-й минуте, который закончился заблокированным прострелом, сидящая рядом журналистка из Армении вскочила на ноги и эмоционально отреагировала на неудачу. Надо признать: за исключением нигерийских журналистов в ложе прессы общественность единодушно переживала за двукратных чемпионатов мира. Вы представляет, что происходило на стадионе, когда на 14-й минуте Месси забил. В параллельном матче Исландия-Хорватия счёт тогда еще не был открыт. 

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Гол Месси стал сотым на турнире, и третий чемпионат мира подряд сотый гол мундиаля забивает футболист «Барселоны». 

На 27-й минуте Игуан пошёл в стык до конца и чуть не убил вратаря нигерийцев Фрэнсиса Узохо: вошёл коленом в лицо. После оказания помощи голкипер смог продолжить игру.

Турецкий судья Джюнейт Чакир обычно скуп на горчичники, но своими решениями на поле постоянно напоминал: Месси – святой, а святое – не замай. Банер болельщиков на трибунах лишь подчёркивал: осторожно, идёт месса. «Давай, Месси» кричали с трибун всем футболистам Аргентины, даже когда один на один пытался выйти Анхель Ди Мария.

Ксения Потеева

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Нигерийцы же в первом тайме почти отсутствовали на поле. Даже прекрасно знакомый с футбольным Петербургом форвард Нигерии Ахмед Муса – нападающий ЦСКА – в первом тайме ничем не запомнился. 

Но на 49-й минуте Чакир после подачи углового за фол Хавьера Маскерано против Леона Балогуна назначил пенальти. Видеопросмотра – главного феномена турнира – турок не затребовал. Виктор Мозес пробил уверенно, и у аргентинцев наметились проблемы.

Ксения Потеева

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В параллельном матче Хорватия забила в ворота исландцев, соответственно ничья полностью устраивала Нигерию. На 75-й минуте редкая контратака африканской сборной завершилась ударом по воротам, рикошет – угловой, но все футболисты в зеленом бросились требовать у Чакыра пенальти. Турецкий судья посмотрел повтор, но второй пенальти за игру рукой аргентинца не поставил. Исландцы тем временем забили. На скамейке латиноамериканцев стало совсем тревожно, и Сампаоли принял решение снять защитника: вместо Николаса Тальяфико на поле вышел чемпион Англии Серхио Агуэрро, экс-зять страдающего в ложе Марадоны.

Месси остается с нами

А затем на 86-й минуте забил экс-спартаковец Маркос Рохо и стадион заходил ходуном. На трибунах от счастья заплакали взрослые и дети.  

Началась аргентинская сказка. Оказалось, что кричать можно ещё слаженнее, в ложе прессы тоже заплакали от счастья. Финальный свисток было не разобрать в гомоне. На соседней трибуне рыдали уже нигерийские дети. 

Сборная Нигерии печально пролетала мимо плэй-офф, а аргентинцы заползли в первый матч 1/8 финала в Казани: команду Месси в субботу ждут французы. 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
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