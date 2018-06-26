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26.06.2018 22:40

Reuters: Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

Столица Финляндии Хельсинки рассматривается в качестве места для проведения возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщило 26 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Ранее возможным местом встречи называлась столица Австрии Вена. Об этом, в частности 9 июня сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С его слов Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что одним из городов проведения их двусторонней встречи может стать Вена. 27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Хельсинки как возможное место саммита Путина и Трампа называлось и ранее. Президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что готов помочь организовать её в стране Суоми.


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26.06.2018 17:10
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АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
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22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
АО «Строительный трест»
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В ЖК OSTROV открылся детский сад
В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте открылся частный детский сад Art Hello*, рассчитанный на пребывание 38 детей
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