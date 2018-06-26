Reuters: Путин и Трамп встретятся в Хельсинки

Столица Финляндии Хельсинки рассматривается в качестве места для проведения возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщило 26 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Ранее возможным местом встречи называлась столица Австрии Вена. Об этом, в частности 9 июня сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С его слов Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что одним из городов проведения их двусторонней встречи может стать Вена. 27 июня в Москву для проведения консультаций, в том числе по поводу потенциальной встречи Трампа и Путина, прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Хельсинки как возможное место саммита Путина и Трампа называлось и ранее. Президент Финляндии Саули Ниинистё говорил, что готов помочь организовать её в стране Суоми.