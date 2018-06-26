Избиркому Петербурга ищут варяга

Незаметный чиновник эпохи Валентины Матвиенко, взявшийся за выборы при Георгии Полтавченко, глава городской избирательной комиссии покинет свой пост в июле. Следующие выборы поручат ставленнику ЦИК.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич написал заявление о сложении полномочий. Как пояснила «Фонтанке» глава ЦИК Элла Памфилова, такое решение принято по итогам «сложившейся ситуации», в том числе и комплексной проверки избирательной системы региона. Инспекцию в Петербург направили после того, как на президентских выборах тысячи избирателей не нашли себя в списках или оказались «откреплены» в другие регионы.

Заявление о сложении полномочий председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Панкевича принесли в Смольный 26 июня. «Увольнительная» была подписана неделей раньше – на данный момент Панкевич находится в отпуске и формально должен выйти из него 2 июля. В политических кругах Петербурга последний месяц только и заняты тем, что обсуждают судьбу председателя Горизбиркома. Считается, что вопросом занимался полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Под его начало, по информации «Фонтанки», в июле и перейдет работать Виктор Панкевич.

Как рассказывают собеседники в Горизбиркоме, подумать о смене председателя полпреда попросили в Центризбиркоме. Элла Памфилова критически отзывалась о работе петербургской избирательной комиссии, как на выборах 2016 года, так и во время президентской кампании в 2018 году. Еще до 18 марта ЦИК выяснил, что в Петербурге почти 9 тысяч человек по несколько раз сообщили о желании голосовать в других регионах. Формально новая система «мобильный избиратель» допускала подобные случаи. По инструкции в такой ситуации засчитывалось заявление, которое было написано первым. Тем не менее,показался подозрительным сам факт того, что тысячи могли синхронно ошибиться и, не разобравшись, написать по два, по три и более заявлений об «откреплении». За несколько дней до выборов Элла Памфилова провела закрытое совещание с членами региональных избирательных комиссий. Как рассказывали его участники, петербургскому ГИКу было поручено разобраться с двойными «откреплениями», «иначе ЦИК сделает оргвыводы после выборов».

18 марта «Фонтанка» получила обращения от десятков людей, которые не просто не нашли своих фамилий в списках избирателей, а еще и обнаружили себя в других регионах и даже странах. Разброс широкий: от Австралии до Кавказа и Дальнего Востока. Как считают политтехнологи и участники выборного процесса, «открепить» без их воли жителей Петербурга могли чиновники или сотрудники районных избиркомов. В качестве одной из версий рассматривали внедрение некой программы в компьютеры, которые подключены к федеральной системе «ГАС-Выборы». Позже выяснилось, что открепившихся без собственной воли – десятки тысяч. Изучать эту аномалию Элла Памфилова отправила в Петербург инспекцию. «Здесь видны системные пороки. Проверим все от и до, надо сделать все возможное, чтобы оздоровить избирательную систему», – заявляла 22 марта глава ЦИК, добавляя, что больше всего жалоб поступило из Петербурга.

Итоги проверки так и не огласили, зато в апреле Памфилова приехала в Северную столицу и провела ряд встреч. Тогда наблюдатели и партийцы восприняли ее визит как успокоительный, хотя на закрытой части и звучали намеки, что оргвыводы сделаны все-таки будут, но без серьезных скандалов и уголовных дел. На встрече в Горизбиркоме глава ЦИК разразилась пламенной речью, заключив, что, видимо, «виноват человеческий фактор».

Как уже 26 июня пояснила Элла Памфилова «Фонтанке», уход Виктора Панкевича с поста председателя Горизбиркома стал «закономерным итогом сложившейся ситуации».

«Что касается новой кандидатуры, то она требует серьезных обсуждений, в том числе и потому, что для решения проблем, которые накопились, недостаточно только роли председателя», – добавила она.

По информации «Фонтанки», круг претендентов уже ясен, хотя и широк. Так, со стороны Смольного, например, может быть выставлен бывший член ГИКа, ныне советник вице-губернатора Константина Серова Дмитрий Карасев, со стороны петербургского парламента – некогда входившая в избирательную комиссию Татьяна Смирнова. В ЗакСе в качестве председателя не против видеть члена Горизбиркома Марину Жданову. Впрочем, ЦИК, как утверждают собеседники «Фонтанки», настаивает на своем варианте – председателе избиркома Ленинградской области Михаиле Лебединском. До того как заняться выборами, он побывал на посту руководителя аппарата областного правительства, руководил юридическим комитетом и комитетом по взаимодействию с муниципальными властями, а также успел поработать в Ленэнерго, налоговой полиции и в уголовном розыске. Как считают источники «Фонтанки», Лебединский полюбился ЦИКу после президентских выборов: якобы главе избиркома некие политические игроки предложили пойти в обход закона и улучшить показатели Владимира Путина в Ленинградской области, но тот отказался.

Помимо Лебединского в ЦИКе изучают еще несколько вариантов: в том числе в Петербург могут перевести главу избиркома Карелии Алексея Бахилина или же призвать с пенсии бывшего главу областного избиркома Владимира Журавлёва.

Лебединский сообщил «Фонтанке», что пока не получал никаких предложений о смене работы: «Сейчас я нахожусь в отпуске. Данный вопрос со мной лично никто не обсуждал. В любом случае в Ленинградской области хватает работы: в минувшие выходные прошли выборы в Шлиссельбурге, в ближайшее время – в Колтушах. Это – сложные выборы, которые требуют подготовки».

Отметим, что новому главе петербургского Горизбиркома предстоит проводить губернаторские выборы в 2019 году, а также совпадающие с ними муниципальные в почти 100 местных советов депутатов.

При этом на данный момент баланс сил в петербургской избирательной комиссии неоднородный. Не единожды решения принимались только после голосования со второго или третьего раза. Часть избирательной комиссии считается сочувствующей петербургскому парламенту, другая – городской исполнительной власти, то есть Смольному. Утверждение нового председателя может стать решающим фактором в распределении политических сил.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»