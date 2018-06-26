В Петербурге выпустили «чемпионскую» партию «Боярышника»

Подпольное хранилище «Боярышника» и портвейна, изготовленного из концентрата, нашли на юге Петербурга. Припасенные к чемпионату мира декалитры готовились к поступлению в розницу.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 июня в колпинской промзоне на Межевой улице сотрудники Росалкогольрегулирования и местной полиции постучались в неприметный ангар с небогатым ассортиментом продукции. В нем хранился внушительный запас спиртосодержащего косметического изделия «Боярышник». Его происхождение загадочно, документы отсутствуют. Этикетка говорит о петербургском производстве. «Боярышник» попал в опалу властей после массовой гибели жителей Иркутска в декабре 2016 года.

Вторая часть ангара была уставлена портвейном, точнее, его подобием. Пластиковые бутылки готовились к отгрузке в мелкие магазины, которые, как правило, ночной запрет на алкоголь не соблюдают, чем манят привыкших к более свободному обороту спиртного иностранцев.