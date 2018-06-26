Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа

Верховный суд США поддержал указ Дональда Трампа, который ограничивает въезд в страну граждан из ряда мусульманских стран — Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

В решении сказано, что принятие документа входило в полномочия президента и было продиктовано заботой о национальной безопасности. Суд не увидел в указе признаков религиозной враждебности. За одобрение указа проголосовали пять судей из девяти.

Это явно порадовало главу государства. «Верховный суд поддержал решение о запрете на въезд. Вау!» — написал Трамп в твиттере по этому поводу.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.

Документ вызвал протесты в США, суды разных штатов пытались его заблокировать.