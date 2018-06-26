Марк Броновский снова задержан

Петербургского предпринимателя Марка Броновского после освобождения из СИЗО сразу задержали по новому уголовному делу. Ему вменяется мошенничество при строительстве логистического комплекса за два миллиарда.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 июня Броновского доставили в Главное следственное управление ГУ МВД в качестве фигуранта дела о незаконном возмещении НДС. В нем содержатся четырнадцать эпизодов предполагаемого хищения бюджетных средств. По версии следствия, мнимое право на налоговые льготы Броновский заявлял при проведении закупок для строительства транспортно–логистического комплекса «Сотранс сити» в Красному Бору Тосненского района. Его стоимость оценивается примерно в два миллиарда рублей, первая очередь была завершена в 2012 году.

Броновского задержали оперативники «налогового» блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области. Случилось это почти сразу после освобождения предпринимателя из СИЗО. Сегодня Приморский райсуд, рассматривающий дело о создании преступного сообщества и хищении миллиарда рублей, изменил Броновскому меру пресечения на домашний арест. Этого подсудимый добивался длительное время, ссылаясь на болезни и необходимость получения медпомощи.

Броновский с постановлением суда должен был проследовать в уголовно-исполнительную инспекцию, встать на учет и получить электронный браслет, но вмешались оперативники. Вероятно, бизнесмена в течение 48 часов снова доставят в суд для избрания меры пресечения по новому делу. Следствие наверняка попросит о заключении под стражу.