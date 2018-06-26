Японская принцесса Аяко отреклась от титула ради любви

Японская принцесса Аяко Такамадо объявила о том, что выйдет замуж за простого человека и откажется от королевского статуса. Об этом сообщает CNN 26 июня.

Управление императорского двора Японии официально объявило, что третья и самая юная дочь принца Норихито Такамадо вступит в брак с 32-летним мужчиной Кеем Мория, который работает в судоходной компании.

Влюбленные познакомились менее года назад. Помолвка назначена на 12 августа, свадьба — на 29 октября. Последнее мероприятие пройдет в храме Мэйдзи. Пара признается, что сблизились на почве общего желания внести свой вклад в глобальное благосостояние. Кроме того, они оба любят лыжи, книги и путешествия.

Согласно императорским обычаям Японии, девушка потеряет титул принцессы, как только состоится церемония бракосочетания.