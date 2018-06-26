Дело разорившего логистическую компанию международного полицейского дошло до суда

Следствие по делу о мнимой перепродаже 50 грузовых машин завершено, материалы переданы в суд. В злоупотреблении полномочий обвиняется Дмитрий Сбруев, удививший полицию Петербурга корочками международного полисмена.

Об утверждении обвинительного заключения 26 июня сообщает горпрокуратура. В Московском районном суде уже назначена дата первого заседания, оно состоится 4 июля. О задержании и аресте Сбруева в ноябре 2017 года «Фонтанка» уже писала, однако к окончанию следствия ущерб, причиненный бизнесменом, вырос. От лица ООО «Ди энд Эй Логистика», подделав протокол собрания организации, он якобы продал 50 автомобилей. С компанией, якобы их купившей, от лица ООО «Да Транспорт» он заключил договора аренды этих автомобилей. При этом по факту они продолжали ездить на тех же маршрутах что и раньше, но реальному владельцу, ООО «Ди энд Эй Логистика», денег уже не приносили. Причиненный им ущерб почти достиг ста миллионов рублей, что привело к банкротству логистической компании.

Как сообщалось ранее, во время обысков у Сбруева нашли документ, согласно которому петербургский предприниматель является «советником президента региона» в международной полиции.