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26.06.2018 21:15

СК: К гибели пассажиров на борту «Саратовских авиалиний» привели действия экипажа

 

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье из-за превышения угла наклона борта. Основная версия крушения — неверные действия экипажа, подтвердилась.

Об этом Следственный комитет России сообщает 26 июня. Посекундное изучение полета позволило сделать вывод о том, что само по себе обледенение датчиков определения скорости самолета не было причиной его крушения. Командир корабля получил неверные данные о падении скорости и начал судно разгонять, переведя его в пикирование. В процессе был нарушен угол наклона и самолет вышел из-под контроля пилотов.

В СК также отметили, что на месте крушения работали больше 500 человек, было опрошено более 300 человек. Продолжаются экспертизы останков, на исследовании еще 15 тысяч фрагментов.

Напомним, при крушении самолета «Саратовских авиалиний» 11 февраля 2018 года погиб 71 человек, Ан-148 взорвался на земле. В мае Минтранс аннулировал летный сертификат авиакомпании.


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