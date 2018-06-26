«Фонтанка» за 60 секунд — 26 июня

У Валерия Гергиева в Репино есть личный концертный зал за 150 миллионов рублей. Раньше его открывали лишь для Владимира Путина, Алексея Кудрина и других вип-друзей. Теперь там и «Фонтанка» побывала.

Аргентинцы приехали и оказались еще круче бразильцев. Послушать их песни на пятом этаже даже полиция приезжала.

Разбор «Фонтанки»: откуда столько позитива у комментаторов матча между Россией и Уругваем и можно ли отсыпать немножко?

Не врать и не интриговать! Представитель ЗакСа в Смольном Михаил Бродский пристыдил чиновников прямо в их гнезде. С депутатами жить — по-депутатски выступать.

Петербургская полиция призналась, что все эти митинги отвлекают их от обычных преступников.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич устал и уходит. Это итог проверок после президентских выборов.

Долевка все. Пора копить на кооперативную квартиру?

«Алые паруса» в цифрах и фактах — такого вы не помните, а если вспомните, то не забудете!

Нигерия победит Аргентину на чемпионате мира, а Лео Месси не сможет выйти в плей-офф. Белый кот Ахилл переходит на темную сторону.