Президент Парагвая отозвал свое прошение об отставке

Президент Парагвая Орасио Картес 26 июня отозвал поданное им ранее в национальный Конгресс прошение об отставке.

"Я с большим сожалением вижу, что некоторые законодатели не хотят исполнения народной воли, выраженной 22 апреля, поэтому я отзываю свое прошение об отставке с поста президента республики", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter и опубликовал фотографию заявления на имя главы парламента.

Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República. Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo. pic.twitter.com/mmImCvE7yd — Horacio_Cartes (@Horacio_Cartes) June 26, 2018

В заявлении Картес пояснил, что причиной отзыва стал фактический отказ со стороны Конгресса рассматривать его обращение. Ранее Картес планировал, уйдя заранее с поста главы государства, стать сенатором в срок до 30 июня, напоминает РИА Новости.

Картес находится у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954 – 1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.