Глава Горизбиркома Петербурга уходит в отставку

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич написал заявление о сложении полномочий. Эту информацию 26 июня подтвердили «Фонтанке» в Смольном и Центральной избирательной комиссии.

Предполагается, что Панкевич прекратит свою деятельность на посту главного по выборам в Петербурге со 2 июля. До этого момента он находится в отпуске.

Как сообщила «Фонтанке» глава ЦИК Элла Памфилова, уход Панкевича она видит закономерным. «Что касается новой кандидатуры, то она требует серьезных обсуждений, в том числе и потому, что для решения проблем, которые накопились, недостаточно только роли председателя», – сообщила она.

По словам главы ЦИК, смена руководства петербургского Горизбиркома стала итогом комплексной проверки, которую проводили в Северной столице в течение нескольких месяцев после президентских выборов.

Напомним, что Виктор Панкевич руководил петербургской избирательной комиссией с 2016 года. На эту позицию он перешел с поста главы Красногвардейского района, его называли человеком команды губернатора Валентины Матвиенко. Под его руководством Горизбирком провел выборы 2016 года в петербургский парламент, Государственную Думу и в 2018 году – президентскую кампанию. По итогам последних выборов Центризбирком прислал проверку избирательной системы в Петербург. В числе прочего инспекторов интересовало, в связи с чем сотни тысяч человек оказались «откреплены» без собственной воли в другие регионы и другие страны.