Прокурор Василеостровского района попросил закрыть торговый комплекс, принадлежащий выходцам из банка «Советский»
Василеостровский районный суд приостановил деятельность торгового комплекса «Одоевского, 33», который находится напротив выхода со станции метро «Приморская». Прокурор Василеостровского района в тандеме с МЧС обнаружил в этом ТК, площадью 1,5 тыс м2, ряд нарушений требований пожарной безопасности.
Прокурор Василеостровского района Рустам Богатырев обратился в суд с иском, в котором просит обязать ООО «Евро-Старс», компанию, представляющую ТК «Одоевского, 33», устранить все нарушения. Иск принят к производству 22 июня 2018 года, судебное заседание состоится 9 июля, а деятельность ТК приостановлена.
Судя по всему, проверка торгового комплекса у выхода с «Приморской» была внеплановой, потому что ни в отчетных документах за 2017 год, ни в планах проверок на 2018 год корреспонденту «Фонтанки» адрес здания найти не удалось.
«Фонтанка» связалась с одним из арендаторов помещения в ТК на Одоевского, магазином спортивного питания «Activsports», там о закрытии комплекса узнали от корреспондента нашего издания и сообщили, что пока никаких уведомлений от администрации комплекса арендаторы не получали. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в этом же здании находятся несколько точек общепита, в том числе и ресторан быстрого питания «KFC», пункт приема ставок «БалтБет», отделения банка «Советский» и другие компании.
По данным СПАРК, владельцами ООО «Евро-Старс» являются выходцы из числа акционеров банка «Советский» Кирилл Ласкин и Олег Николаев. Им принадлежит по 25% акций «Евро-Старс». Еще 50% акций принадлежат Михаилу Митрушину, фамилия которого также есть в списке бывших акционеров «Советского». Все трое являются владельцами компании «Далпорт Сити СПб», которая предлагает в аренду торговые и офисные помещения более чем в 38 объектах. В этом списке также можно найти торговый комплекс на Одоевского.