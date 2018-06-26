Суд отпустил из СИЗО обвиняемого в хищении миллиарда Марка Броновского

Приморский районный суд Петербурга изменил меру пресечения Марку Броновскому, основному подсудимому по делу об организации преступного сообщества и мошенничестве путем незаконного возврата НДС на сотни миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», около 18 часов 26 июня суд удовлетворил ходатайство защиты, которая просила о домашнем аресте. Просьбу адвокаты обосновывали состоянием здоровья подзащитного, которому, по их мнению, не могла быть оказана адекватная медицинская помощь в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Заметим, что последние полгода Марк Броновский находился в ведомственной больнице ФСИН им. доктора Гааза.

По нашим данным, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского полицейского главка с некоторым недоумением приняли эту новость.

Напомним, дело Марка Броновского и ещё десяти подсудимых рассматривается в Приморском районном суде Петербурга с августа 2017 года. По версии обвинения, Марк Броновский вместе с адвокатами Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Александром Шведом и Татьяной Макаровой создали организованное преступное сообщество (ОПС). С 2009-го по 2014 год члены этой группировки похищали и покушались на хищение бюджета путем незаконного возврата НДС.

Согласно официальному заявлению Генпрокуратуры России, «действиями злоумышленников бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 400 млн рублей, а также совершено покушение на хищение еще более 430 млн рублей».