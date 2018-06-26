Какаду в древней рукописи привёл к переоценке торговых путей Средневековья

Финские учёные обнаружили рисунок в древней книге, который может привести к полной переоценке существующего представления о торговых путях в Средневековье. Об этом пишет The Guardian.

На страницах рукописи императора Священной Римской империи Фридриха II «Искусство охоты с птицами», которая хранится в Ватикане, среди более 900 иллюстраций птиц исследователи нашли рисунок, изображающий австралийского какаду.

Хранящаяся в библиотеке Ватикана рукопись, по оценкам учёных, создавалась между 1241 и 1248 годами. Как полагают исследователи, какаду римскому императору подарил египетский султан Аль-Камиль. Отсюда историки делают вывод, что экзотическую птицу завезли из Австралии, Новой Гвинеи или с близлежащих островов сначала привезли в Египет. Это, в свою очередь, открывает новый взгляд на то, где проходили торговые пути в то время.

До настоящего момента считалось, что первых какаду завезли в Европу в XV веке. Это подтверждает старейшее, как ранее считалось, изображение какаду на картине «Мадонна делла Виттория», написанной в 1496 году. Историк из Университета Мельбурна, доктор Хизер Далтон, которая обнаружила попугая на картине, была в восторге от находки, которая на 250 лет старше.

«В Европе считают, что это был почти мертвый континент и там ничего не происходило, пока европейцы его не обнаружили, – говорит Далтон. – Тот факт, что какаду либо с северной оконечности Австралии, либо из Новой Гвинеи или с близлежащих островов был продан в Каир, а потом на Сицилию, значителен». По её мнению, этот путь был довольно динамичной торговой сетью.