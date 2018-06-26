В Нидерландах запретили скрывать лицо в больницах и автобусах

Верхняя палата парламента одобрила законопроект, который запрещает любыми способами скрывать лицо. Ограничения касаются только общественного транспорта и социальных учреждений.

Об этом 26 июня сообщает Reuters. Запрет не касается улицы, однако учитывает любые способы скрыть лицо — от никабов до лыжных масок и мотоциклетных шлемов. Авторы закона утверждают, что меры связаны только с усилением безопасности. Издание отмечает, что необходимости в таком законе в стране не было — в Нидерландах всего около 400 женщин носят бурки и никабы.

Ранее аналогичный закон приняли в Дании. За его нарушение предусмотрен штраф в тысячу крон.