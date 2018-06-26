Франция и Дания сыграли первую безголевую ничью мундиаля

Сборные Франции и Дании сыграли первый безголевой матч мундиаля в России.

Их встреча в рамках третьего тура группового этапа Кубка мира по футболу состоялась в Москве на стадионе "Лужники". Тем не менее обе сборные прошли в 1/8 финала турнира: Дания – набрав пять очков, Франция – 7. В параллельном матче группы сборная Перу обыграла австралийцев со счетом 2:0, но обе команды покидают мундиаль. Перу – с 3 очками в активе, Австралия – с одним.