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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.06.2018 18:56

Франция и Дания сыграли первую безголевую ничью мундиаля

Сборные Франции и Дании сыграли первый безголевой матч мундиаля в России.

Их встреча в рамках третьего тура группового этапа Кубка мира по футболу состоялась в Москве на стадионе "Лужники". Тем не менее обе сборные прошли в 1/8 финала турнира: Дания – набрав пять очков, Франция – 7. В параллельном матче группы сборная Перу обыграла австралийцев со счетом 2:0, но обе команды покидают мундиаль. Перу – с 3 очками в активе, Австралия – с одним.


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26.06.2018 17:10
Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке
АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
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Магазин "Кей"
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Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
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