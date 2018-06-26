В расчёте на единственного конкурента: новый Aston Martin – суперкрасный и очень лёгкий

До презентации остаются считаные часы, на официальном сайте ещё никакой информации нет, но интернет уже полон фотографий красной спортивной машины. Это новый Aston Martin DBS Superlegerra, и автомобильные журналисты наперебой обсуждают утекшие в Сеть характеристики новинки.

12-цилиндровый V-образный двигатель, 715 лошадиных сил, 8-ступенчатая автоматическая коробка и разгон до ста за 3,4 секунды — вот те цифры, которые привлекают внимание коллег из издания Autocar. Superlegerra по-итальянски значит «очень лёгкий», и это слово отражает направление конструкторской мысли: максимально облегчить спорткар и довести соотношение лошадиных сил к килограммам до показателей суперкара. При этом, чтобы машина могла держаться на дороге, кузов сделан так, чтобы обеспечивать прижимную силу в 180 килограммов – это примерно половина прижимной силы болидов «Формулы-1».

Интересную деталь отмечает сайт TopSpeed: в мире существует ещё только один люксовый суперкар, у которого двигатель расположен спереди, а привод – только на задние колеса. Это Ferrari 812 Superfast, и Aston Martin DBS, похоже, нацелен именно на этого конкурента. Компоновка «двигатель спереди – привод на задние колеса» обеспечивает сумасшедший драйв тому, кто окажется за рулём.

Видео: YouTube/AutoTimes