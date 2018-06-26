Украину позвали на саммит НАТО

Президент Украины получил приглашение на саммит НАТО во время телефонного разговора с генсеком альянса 26 июня. Порошенко поблагодарил Столтенберга за «солидарность в противодействии российской агрессии».

Об этом сообщается на сайте президента Украины. Петр Порошенко рассказал Йенсу Столтенбергу о том, как страна готовится к вступлению в НАТО, — реформирует сектор безопасности и обороны, продолжает реализовывать курс евроатлантической интеграции. Генсек пригласил президента принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО «на уровне глав государств и правительств, а также встрече высокого уровня стран – участниц и стран – партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане». Саммит пройдет в Брюсселе 11 – 12 июля.

О том, что Украину позовут в Брюссель, стало известно в начале месяца. В марте Украине в НАТО присвоили статус страны-аспиранта. Это означает, что страна задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу.