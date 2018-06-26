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Фонтанка.fi
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26.06.2018 18:39

Финский город потратил 580 тысяч евро на флагшток

Cамый большой государственный флаг Финляндии на самом высоком флагштоке вскоре будет установлен в городе Хамина на юго-востоке Финляндии, пишет Yle.

Стометровый флагшток с полотнищем в 435 «квадратов» установят над морем в поле Сибелиуса примерно через полгода. Позже вокруг гигантского финского флага планируется поставить целый лес из флагов стран мира и построить обучающий виртуальный центр. Предварительная стоимость проекта «Мир флагов» — 1,2 миллиона евро.

Власти считают, что достопримечательность привлечёт туристов, и 25 июня они приняли решение о выделении 580 тысяч дополнительного финансирования на установку флагштока. Однако местные жители недовольны. Они сочли, что это плохая шутка в то время, когда в городе есть внутренние проблемы, и что деньги лучше было бы потратить, например, на школы. Жители опасаются, что реальная стоимость новой достопримечательности окажется выше и вновь потребуется допфинансирование.

Первоначально проект оценивался в 200—300 тысяч евро, и многие финны жертвовали на него деньги. Всего удалось собрать методом краудфандинга 25 тысяч евро, ещё 80 тысяч евро пожертвовали в честь столетия независимости Суоми другие страны.


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ГК «Эталон»
26.06.2018 17:10
Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке
АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
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АО «Строительный трест»
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На территории гольф-клуба Strawberry fields в Ломоносовском районе Ленобласти открылся клубный дом с рестораном.
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Магазин "Кей"
25.06.2018 13:27
Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
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