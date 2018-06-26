Финский город потратил 580 тысяч евро на флагшток

Cамый большой государственный флаг Финляндии на самом высоком флагштоке вскоре будет установлен в городе Хамина на юго-востоке Финляндии, пишет Yle.

Стометровый флагшток с полотнищем в 435 «квадратов» установят над морем в поле Сибелиуса примерно через полгода. Позже вокруг гигантского финского флага планируется поставить целый лес из флагов стран мира и построить обучающий виртуальный центр. Предварительная стоимость проекта «Мир флагов» — 1,2 миллиона евро.

Власти считают, что достопримечательность привлечёт туристов, и 25 июня они приняли решение о выделении 580 тысяч дополнительного финансирования на установку флагштока. Однако местные жители недовольны. Они сочли, что это плохая шутка в то время, когда в городе есть внутренние проблемы, и что деньги лучше было бы потратить, например, на школы. Жители опасаются, что реальная стоимость новой достопримечательности окажется выше и вновь потребуется допфинансирование.

Первоначально проект оценивался в 200—300 тысяч евро, и многие финны жертвовали на него деньги. Всего удалось собрать методом краудфандинга 25 тысяч евро, ещё 80 тысяч евро пожертвовали в честь столетия независимости Суоми другие страны.