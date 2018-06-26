За выбитый зуб полицейского стороннику «Единой России» просят два года условно

Дзержинский суд Петербурга провел прения по делу сторонника партии власти, обвиненного в нападении на полицейского в День России. Ему просят условный срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 26 июня сторона обвинения попросила признать подсудимого виновным в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК) и приговорить к двум годам условно с тем же испытательным сроком. «Защита просила оправдания», – уточняет пресс-служба.

Несовершеннолетний петербуржец летом 2017-го числился в сторонниках Алексея Навального и 12 июня вышел на Марсово поле отметить оппозиционный День России. При задержании он, как следовало из видеозаписи, ударился головой о рот патрульного Вячеслава Пугачева. Потеря зуба привела к уголовному делу и альтернативной трактовке инцидента. Активиста обвинили в том, что он нанес полицейскому удар кулаком.

Весной 2018 года подсудимый, достигнув совершеннолетия, сменил политическую окраску и стал сторонником «Единой России», о чем сам Дмитрий Мякшин рассказал «Фонтанке».

Еще одно уголовное дело о потерянном полицейском зубе расследуется в настоящее время. На акции Навального 5 мая, при задержании у Эрмитажа, травму получил постовой. Обвинение предъявлено Михаилу Цакунову, он арестован.