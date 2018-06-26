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26.06.2018 18:25

«Строительному тресту» согласовали жилую застройку в Купчино

 

Компания «Стройтрестгалант-2», зарегистрированная на бенефициаров застройщика «Строительный трест», 26 июня на заседании правительства в Смольном получила согласование проекта планировки и межевания на большой квартал в Купчино, между улицами Димитрова, Малой Бухарестской, Софийской и Дунайским проспектом.

Распоряжение о подготовке ППТ было издано еще в августе 2016 года. Теперь в утвержденной концепции появились 13-этажный жилой комплекс на пять тысяч человек, площадью 318 тыс. кв. м (площадь квартир – 142 тыс. кв. м) со встроенно-пристроенными помещениями и паркингами. Глава КГА Владимир Григорьев заявил, что в квартале также построят спортклуб, церковь, православное училище. Также тут появятся два детских сада на 510 мест, школа на 825 учеников.

«Фонтанка» писала», что этот квартал стоил застройщику больших нервов: участок был получен в 2016 году в обмен на отказ застраивать бывший велотрек на проспекте Тореза. Против застройки велотрека выступили местные жители. Но и в Купчино без конфликтов обойтись не удалось: владельцы гаражей, стоявших на Малой Бухарестской, силой не давали застройщику провести изыскательские работы. С ними пришлось разбираться в арбитраже. В апреле 2017-го дело дошло до вызова полиции и задержаний протестующих.


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