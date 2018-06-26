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26.06.2018 18:11

Шатов о рыданиях после своего гола в ворота "Зенита": Через мои слезы вылез демон

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Олег Шатов, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде в "Краснодаре", рассказал, каково это – играть против своей команды и забивать ей голы.

7 апреля в Петербурге Шатов вышел в стартовом составе "Краснодара" на матч против "Зенита". Будучи в аренде, ему пришлось заплатить 10 млн рублей за такую возможность. В результате он забил первый гол в ворота петербуржцев и помог обыграть их со счётом 2:1.

"Во-первых, я играл не против «Зенита», а за футбольный клуб «Краснодар». На эти четыре месяца я был футболистом этой команды, и я обязан был играть. Да, в тот момент сыграло спортивное самолюбие, наглость. Какие-то чувства тем, что я оказался не нужен, были задеты, так что решил доказать и себе, и другим людям, что, возможно, убрали меня зря и что я мог бы пригодиться", – цитирует Шатова пресс-служба "Зенита".

После гола в ворота "Зенита" петербургские болельщики зааплодировали Шатову.

"Можно обмануть всех, но не болельщиков. Не людей, которые приходят на стадион и с чистым сердцем болеют за «Зенит». Наверное, они видели, что все эти 4,5 года я был предан клубу, отдавался на футбольном поле и старался делать все для того, чтобы команда достигала результатов. Видимо, поэтому и аплодировали. Если бы те же 4 года я провалял дурака, то, думаю, меня бы освистали и были правы. Спасибо им большое. Было приятно, правда. Это были какие-то эмоции, которые мне даже трудно передать словами. Сложно выразить все, что было внутри, и в тот момент, и после игры. Я когда пришел домой и остыл, немного не понимал, как вообще все могло так произойти", – признался Шатов.

Когда Олега заменили в том матче, он разрыдался на скамейке запасных.

"Ну, не то чтобы разрыдался. Были слезы, которые я не смог сдержать. Потому что, когда я забивал, мне аплодировали. Когда уходил на замену, тоже аплодировали. И я понимал, что все то, что я делал в жизни и своей профессии, было не зря. Как-то меня все это задело. Я просто не мог сам с собой ничего сделать — слезы шли и шли. И не слезы счастья, радости, боли или разочарования. Просто это то, что было внутри меня. Может, держался какой-то маленький монстр или демон и в тот момент через эти слезы и вылез. Извиняться за это я тоже не хочу. Просто был такой крик души, который вот так вот вышел. В виде слез", – заявил Шатов.

Напомним, по итогу чемпионата Российской футбольной премьер-лиги сезона-17/18 "Зенит" повторил худший результат за 10 лет, заняв пятое место. По окончании сезона был уволен главный тренер Роберто Манчини. Его заменил бывший капитан петербургской команды Сергей Семак.


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