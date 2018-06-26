Первый велосветофор в Петербурге заработал у залива

В Санкт-Петербурге появился первый светофор, регулирующий движение велосипедистов, сообщает 26 июня пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива, в рамках строительства второго этапа продолжения набережной, подрядчиком которого выступило ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

«Благодаря новому светофору не прерывается движение по велодорожке, которая проходит на Морской набережной и по набережной Макарова вдоль Малой Невы», – отмечается в сообщении.

Следующие светофоры для велосипедистов появятся в 2019 году. Соответствующие проектно-изыскательские работы планируется провести в этом году в рамках второго этапа проектирования новых веломаршрутов.

Напомним, в 2017 году Смольный проложил в Петербурге 40 километров дорожек за 110 миллионов рублей: маршруты от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки, по набережным Петроградской стороны и реки Фонтанки, «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». К маршрутизации и использованию инфраструктуры у горожан возникли претензии. В частности, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. И конечно, на велодорожках регулярно паркуют машины автомобилисты. Смольный обещал в новом году исправить те недочеты, которые находятся в его сфере влияния.