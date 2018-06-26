Майкл Помпео: Трамп обсудит с Путиным Сирию, Украину и кое-что еще

Дональду Трампу и Владимиру Путину предстоит обсудить много вопросов, в том числе Сирию и Украину. Об этом заявил 26 июня госсекретарь США Майкл Помпео.

– Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации на Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, и каждая из них важна для того, чтобы попытаться вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию, – отметил он во вторник в интервью телеканалу CNN.

Также Помпео отметил, что русские не разделяют американские ценности, но это другой разговор, и его тоже нужно вести. Госсекретарь не поддерживает мнение насчет того, что единственным «яблоком раздора» в дипломатических отношениях «наших и ваших» стало предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента.

Никто не знает, когда президенты обсудят наболевшие внешнеполитические вопросы. Телеканал CNN пророчит скорую встречу после брюссельского саммита НАТО 11 – 12 июля. Однако Помпео не обмолвился об этом ни словом.

Напомним, 20 июня на встрече со своими сторонниками Дональд Трамп признался, что хочет поладить с Россией. На следующий день стали известны вероятные даты встречи лидеров двух мировых держав.