Аргентинские болельщики заполонили петербургскую подземку

В Петербурге вторые сутки веселятся болельщики из Аргентины. За несколько часов до матча с Нигерией на петербургском стадионе толпа фанатов в вестибюле станции «Невский проспект» спела один из гимнов мундиаля 1978 года.

Ждать, пока колонна аргентинцев пройдет по платформе «Невского проспекта» вечером 26 июня, пришлось пассажирам, которые переходили с «Гостиного двора». Поток фанатов дружно прошелся по вестибюлю, в один голос распевая «Vamos, Argentina». Эта песня стала популярна в стране после мундиаля 1978 года, который прошел в Аргентине и принес победу стране-организатору. Гимн призывает сборную идти вперед и рассказывает, что в качестве поддержки фанаты готовы пошуметь.

Свою преданность сборной туристы в Петербурге доказывают уже вторые сутки — накануне любители футбола в бело-голубых футболках заполонили стрелку Васильевского острова и Дворцовую площадь, сегодня, 26 июня, устроили концерт на балконе на набережной канала Грибоедова, успокаивать их пришлось полиции.