Спорт меняет график разводки Троицкого моста

В связи с проведением сегодня вечером в Санкт-Петербурге матча чемпионата мира по футболу разводка Троицкого моста в ночь с 26 на 27 июня будет осуществляться с 3:00 до 4:50, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Остальные мосты по Неве и Большой Неве разводятся по обычному графику.

Напомним, ради болельщиков до 2 часов ночи будет открыто метро. Меняется расписание и наземного общественного транспорта. До 3 ночи продолжат курсировать городские автобусы по десяти маршрутам, с 18 часов фанатов начинают возить шаттлы. До 2 часов ночи будут работать трамваи на улице Савушкина, а до 4 часов – троллейбус, соединяющий спальные районы Юго-Запада со станцией метро «Проспект Ветеранов».