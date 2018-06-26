Конкурс «Успеть за 10 секунд»: голосуй за лучшую историю

Самые яркие истории читателей «Фонтанки», которые участвовали в конкурсе «Успеть за 10 секунд», прошли в следующий тур. Жюри отобрало 12 писем, которые теперь участвуют в онлайн-голосовании. Все истории читателей можно прочитать здесь.
Голосование проходит с 27 по 29 июня 2018 года. Лайки, шеры, репосты в соцсетях приветствуются. Победители получат призы.
Мы благодарим читателей, принявших участие в проекте. Победители получат призы.
В этом году первому оператору сотовой связи в России «МегаФону» исполняется 25 лет.
Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».