Конкурс «Успеть за 10 секунд»: голосуй за лучшую историю

Самые яркие истории читателей «Фонтанки», которые участвовали в конкурсе «Успеть за 10 секунд», прошли в следующий тур. Жюри отобрало 12 писем, которые теперь участвуют в онлайн-голосовании. Все истории читателей можно прочитать здесь.

Голосование проходит с 27 по 29 июня 2018 года. Лайки, шеры, репосты в соцсетях приветствуются. Победители получат призы.





Ваше мнение Голосуй за победителя конкурса «Успеть за 10 секунд» 1. Фёдор Михайлович и его воспоминания о легендарном Евгении Моргунове 2. Мария Тумова и рассказ про рождение дочери 3. Светлана (учительница) и история про выпускной 4. Елизавета, которая учила английский по телефону 5. Олег использовал секунды для приватных бесед 6. Наиля Латфуллина в стихах попросила пополнить баланс 7. Галина вызывала оператора Жору за 10 секунд 8. Екатерина в стихах вспомнила свое детство в лихие 90-е 9. Малика поведала счастливую историю любви своих родителей 10. Евгения быстро рассказала родным о своем местонахождении 11. Светлана Бескровна: "10 секунд разговоров - час в пути" 12. Пётр познавал мир и троллил иностранцев

Напомним, с 13 июня по 24 июня 2018 года (включительно) на «Фонтанке» проходил конкурс «Успеть за 10 секунд» ( правила участия ). Мы попросили читателей рассказать свои «мобильные» истории, которые были связаны с 10 секундами. Помните, когда-то первые 10 секунд разговора по мобильному были бесплатными и сколько всего мы успевали обговорить!

Мы благодарим читателей, принявших участие в проекте. Победители получат призы.

В этом году первому оператору сотовой связи в России «МегаФону» исполняется 25 лет.

Материал публикуется в партнерстве с ПАО «МегаФон».