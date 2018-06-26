Абонентам Tele2 вернули связь

Специалисты Tele2 устранили техническую неисправность, которая оставила без связи часть абонентов на Северо-Западе 26 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе оператора.

Отмечается, что сложности у абонентов возникли именно при попытке войти в Интернет, а голосовая связь и SMS работали штатно. Между тем сами пользователи утверждали, что сбоят также звонки и сообщения. Жалобы поступали преимущественно из Петербурга, а также из Пскова, Калининграда, Архангельска, Мурманска и других городов. На официальной странице оператора «ВКонтакте» уточнили, что проблемы были и со связью.

Техническая служба компании устранила неисправность за час, сказано в ответе Tele2. Что именно оставило абонентов вне зоны доступа, не раскрывается.