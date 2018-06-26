Шатов: Ставил, что Россия выиграет Уругвай 1:0. Ну, немножко ошибся

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Олег Шатов рассказал о своих переживаниях по поводу выступления сборной России на чемпионате мира по футболу.

"Я переживаю и очень рад за ребят. Недавно написал Артему Дзюбе сообщение, что они представляют сразу всех футболистов России и их там не 25 человек, а миллионы. От чемпионата мира очень многое зависит, в том числе — в какую сторону пойдет наш футбол, каким будет отношение болельщиков. И все это бремя несут они. Никакой зависти, ничего такого нет. Мы переживаем, болеем и очень надеемся, что они пройдут как можно дальше. Написал им, что жду как можно позже, но чтобы патроны не расстреляли, а то на сезон не останется! Задача выполнена, и на кого выходить дальше — большой разницы нет. Правда, ставил, что наши выиграют 1:0. Ну, немножко ошибся", – цитирует Шатова официальный сайт "Зенита".

Напомним, сборная России завершила групповой этап чемпионата мира на втором месте. Первые два матча национальная команда выиграла: была обыграна Саудовская Аравия (5:0) и Египет (3:1). Эти успехи помогли досрочно выйти в плей-офф. В решающем матче за первое место в группе с Уругваем сборная России уступила 0:3.

В 1/8 Россия сыграет с Испанией 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".