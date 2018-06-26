Полиция признала, что откладывает поиск преступников на время митингов в Петербурге

Петербургская полиция признала запоздалую реакцию на совершенное в центре города преступление в связи с повышенным вниманием к митингам. Расстановка приоритетов стала понятна в судебном процессе по иску Центрального УМВД о защите деловой репутации к главе «Открытой России» Андрею Пивоварову.

Как сообщил «Фонтанке» оппозиционер, на заседании 26 июня в Василеостровском райсуде представитель УМВД потребовал полностью удалить из Интернета статью о неприятностях Пивоварова, который вместо оперативников раскрыл преступление и написал об этом в соцсети.

«У полиции нет времени расследовать преступление, все материалы по которому потерпевший сам собрал и принес к ним», – сделал вывод в своем посте Пивоваров, чем вызвал недовольство правоохранителей. Иск также подан к петербургскому СМИ, которое опубликовало заметку с историей оппозиционера.

Рюкзак и ноутбук на общую сумму 38 тысяч рублей из автомобиля Пивоварова украли 2 ноября 2017-го. Проверку поручили оперуполномоченному Григорию Тощеву. На следующий день потерпевший принес ему самостоятельно добытую видеозапись кражи, но расследование с мертвой точки не сдвинулось. Уголовное дело возбудили 8 ноября.

Причина заминки стала понятна из результатов служебной проверки, которую УМВД Центрального района предоставило в суд. В ней указано: «В связи с тем, что оперуполномоченный Тощев участвовал в обеспечении правопорядка и безопасности в период проведения несогласованных митингов в Центральном районе Петербурга, а именно 4 и 6 ноября, Пивоваров был приглашен для беседы 7 ноября». 4 ноября в городе блуждал "Русский марш", а 6-го революцию отмечали другороссы.

Оппозиционер в своей публикации упоминал, что именно работа на уличных акциях отвлекает полицейских от расследования, и это также вызвало недовольство УМВД.

Требование удалить всю статью судья Мария Хмелева сочла голословным и обязала истца провести экспертизу, уточнил в беседе с «Фонтанкой» Андрей Пивоваров. Заседание отложено до 5 сентября.

Иски о защите деловой репутации УМВД Центрального района подало также к члену общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой, которая в соцсети рассказала об опыте общения беременной женщины и задержанного мужчины с сотрудниками 78-го отдела полиции.