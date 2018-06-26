Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще в одном банке

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга.

Приобрести квартиру в ипотеку от АО «КБ ДельтаКредит» можно с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 8,25%. Минимальный первоначальный взнос составит от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 8 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

Корпус 8.7-1 – это 9-этажный дом, включающий 133 квартиры, а 12-этажные корпуса 8.7-2 и 8.7-3 насчитывают по 200 квартир каждый. Квартирография корпусов представлена квартирами-студиями, одно-, двух- и трехкомнатными. Во всех трех корпусах предусмотрен подземный паркинг. Здания строятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. Ввод в эксплуатацию указанных корпусов квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/