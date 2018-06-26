На дне финского озера нашли кратер метеорита

Кратер от 12-метрового метеорита обнаружен на дне озера Суммасъярви в Центральной Финляндии, сообщает 26 июня пресс-служба Геологической службы Финляндии со ссылкой на научный журнал Meteoritics and Planetary Science.



Открытие сделали геологи и геофизики из Геологической службы Финляндии, Хельсинкского университета и эстонского Университета Тарту. Предположения о том, что в озере может находиться кратер, появились в начале 2000-х годов, когда геолог Йоуко Ванне заметил аномалии в электропроводности, которые указывали на метеорит.

В прошлом году была исследована поверхность дна и были найдены признаки воздействия метеорита в виде конусообразных сколов на скалах. Возраст подстилающей породы (самый нижний горизонт почвы, на котором происходят основные почвообразовательные процессы) в том месте составляет около 2 млн лет. Так или иначе, упал метеорит позже, но когда, учёным определить пока не удалось. По оценкам исследователей, кратер круглый, диаметром около 3 км и 200 м в глубину. Однако в момент появления он был больше, но ледниковый период и геологическая эрозия уменьшили его.

Кратер Суммасъярви — не единственный, обнаруженный в Центральной Финляндии. Другие были идентифицированы в Кариккоселькя и Кеурусселькя.