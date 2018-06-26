Рогозин рассказал Медведеву, как улететь на Луну

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил премьер-министра познакомиться с лунной программой России.

Рогозин рассказал Медведеву, что у нашей страны есть "наметки на предстоявшую лунную программу", однако для этого сначала необходимо оценить экономическое состояние в отрасли.

"Хотел бы вас пригласить посетить ряд предприятий в удобное для вас время, прежде всего Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами, показать, что уже многое сделано, в том числе с наметками на предстоящую лунную программу", – цитирует главу "Роскосмоса" ТАСС.

По его словам, сейчас идет процесс оценки хозяйства госкорпорации, но уже сейчас можно сказать, что "организация абсолютно жизнеспособна".

Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее курировал деятельность Роскосмоса. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы. Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае этого года. Президент Владимир Путин приветствовал это назначение.