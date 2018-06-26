Как отремонтировать парадную

Темная лестница, обшарпанные стены, рассохшиеся рамы. Если жильцы исправно платят квартплату, всего этого быть не должно. Рассказываем, как заставить управляющую компанию сделать ремонт в парадной.

Правила эксплуатации жилищного фонда предписывают проводить текущий ремонт раз в 3 – 5 лет. Управляющая компания обязана следить за соблюдением сроков, но если она о них забыла, вопрос можно решить на общем собрании собственников многоквартирного дома. Такая возможность закреплена в Жилищном кодексе.

Юрист Дмитрий Бурняшев отмечает, что в жилищно-коммунальном законодательстве заложено разногласие: в одном документе прописано, что решение о ремонте принимают собственники, в другом – что специального решения не требуется, но указана периодичность. «На практике суды прислушиваются к последнему варианту: УК в любом случае обязана отремонтировать парадную», – говорит эксперт.

Михаил Лунев, гендиректор компании «Управдом-Сервис № 1», рассказывает, что если необходимость ремонта уже назрела, лучше записаться на прием к руководителю УК не в одиночку, а сразу группой, вместе с соседями, чтобы показать серьезность намерений. Если же диалог с УК не состоялся, необходимо обратиться в Жилищную инспекцию с жалобой. «В других регионах могут «закрыть глаза» на нарушения, но в Петербурге ситуация с жалобами строгая, инспекция действительно заставляет УК ремонтировать подъезды», — комментирует он.

Основатель компании «Домопульт» Марк Толстов поясняет, что УК обязана ремонтировать и обслуживать все, что входит в общедомовое имущество: жители платят за текущее содержание дома, на эти средства осуществляется как плановый, так и внеочередной ремонт. При этом УК не несет ответственности за содержание дверей в квартиры, балконов и всех частных помещений.

Управляющая компания не может просто сказать, что «денег на ремонт нет». «Действующее законодательство не ставит проведение текущего ремонта в зависимость от наличия денег в управляющих организациях или даже долгов по оплате услуг, — говорит Дмитрий Бурняшев. — Более того, в судебной практике устоялась позиция, что управляющие организации должны учитывать в тарифах, которые утверждают на общих собраниях, риск неплатежей».

Лунев добавляет, что согласно законодательству УК тратит на ремонт только специально собранные на него деньги. То есть если компания собрала 100 тысяч рублей, то 200 тысяч потратить она не может. Но есть перечень минимальных услуг, которые компания обязана выполнить, даже если денег не хватает. В противном случае ей грозит штраф в 250 тысяч рублей либо отзыв лицензии. Деньги в таком случае забирают у других домов, либо из прибыли, либо с других статей расходов. Поэтому частная УК может в итоге просто отказаться от убыточных домов.

«У нас был такой случай: дом в центре города. В парадной были установлены светильники с лампами накаливания. Один жилец потребовал поставить светодиодные и пригрозил, что оторвет и сломает старые. Наш директор воспринял это как шутку, а пенсионер не шутил – сломал все светильники, и УК вынуждена была сделать новые за свой счет. Обращение в полицию не помогло», – приводит пример Михаил Лунев.

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге, рассказывает, что специально дополнительные деньги на ремонт с жильцов управляющие собирать не должны, но по своей инициативе собственники могут скинуться на более качественные материалы. «В таком случае перед проведением косметического ремонта следует на общем собрании составить подробный перечень необходимых работ, и чем детальнее он будет, тем лучше. К данному перечню можно приложить также фото участков, которые требуют восстановления или замены», — говорит Булмистре.

При этом, добавляют юристы, во избежание конфликтов, планировать ремонт лучше вместе с управляющей организацией. Иначе может оказаться, что часть материалов не подходит, а некоторые работы выполнить вообще невозможно по техническим причинам.

Марина Васильева,

«Фонтанка.ру»