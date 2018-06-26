Пенсионеры пострадали из-за разворота перед лесовозом на Мурманском шоссе

Серьёзное ДТП произошло днём 26 июня на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе Ленинградской области, не доезжая Синявино в сторону Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около 13:20 на 54-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль «Джили» и лесовоз «Ивеко». По предварительной версии, 78-летний водитель легковушки при левом развороте врезался в попутный большегруз.

Раненых двое. Водитель «Джили» госпитализирован в тяжёлом состоянии, а его пассажирка, 58-летняя женщина, – в состоянии средней степени тяжести.

«Судя по тому, что у фуры слегка помят низ бампера, удар был не очень сильный. Просто современные машины – фольга, – рассуждает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Легковая, конечно, сильно разворочена со стороны водителя, но подушек безопасности не было видно. Дай бог, без смертей».

Полиция выясняет точные обстоятельства этой аварии.